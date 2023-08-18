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الرياضة

الصحافة الايطالية.. عوار فاز بثقة مورينيو وأنصار روما

بقلم محمد.ل
الصحافة الايطالية.. عوار فاز بثقة مورينيو وأنصار روما
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تلقى الدولي الجزائري، حسام عوار، إشادة واسعة في الوسط الإعلامي الإيطالي، منذ التحاقه الصائفة الحالية بنادي روما، في صفقة انتقال حر، قادما من أولمبيك ليون الفرنسي.

وكشف موقع “corrieregiallorosso” المهتم بنقل أخبار نادي العاصمة الإيطالية، بأن لاعب الخضر، نال ثقة المدرب جوزي مورينيو وأنصار روما على حد سواء.

كما أوضح المصدر ذاته، بأن مشاهدة عوار يلعب متعة حقيقة، وأنه يملك علاقة وطيدة مع الكرة.

مبرزا بأن الدولي الجزائري، لاعب موهوب، وأظهر قدراته منذ قدومه إلى نادي روما، الصائفة الحالية.

ومن جهته، رشّح موقع ” romapress” المقرب أيضا من نادي الذئاب، عوار، ليبدأ مباراة ناديه المقررة بعد غد الأحد، أمام الضيف ساليرنيتانا في افتتاح موسم “السيري أ” كأساسي.

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