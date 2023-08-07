عوار: “وجدت راحتي في إيطالي وأنا في ناد كبير”

أكد الدولي الجزائري، حسام عوار، شعوره بالراحة في إيطاليا، التي انتقل إليها الصائفة الحالية من بوابة ناديه الجديد روما.

وعقب اللقاء الودي الذي جمع روما وتولوز الفرنسي، أمس الأحد، تحضيرا للموسم الجديد، سئل نجم أولمبيك ليون الفرنسي السابق، عن الأجواء التي وجدها في ناديه الجديد.

وقال عوار، في تصريحات نقلها موقع “لا روما 24” المهتم بأخبار تشكيلة الذئاب: “الأمور جيدة للغاية، في إيطاليا.. أشعر وكأنني في منزلي، لاسيما وأنني حظيت باستقبال جيد من طرف الفريق والأنصار”.

كما أضاف لاعب الخضر: “أنا في نادي كبير، وسعيد بالتواجد هنا، ومستعد لهذه المغامرة، وأتمنى أن نقدم موسما جيدا”.