الصحافة البرتغالية تصف براهيمي بـ “الفنان”

أشادت الصحف البرتغالية باللاعب الجزائري ياسين براهيمي الذي تألق وبشكل كبير في مباراة أمس ضد غيماريش في الدوري البرتغالي، أين تمكن من تسجيل هدف عالمي.

الهدف الذي سجله براهيمي تم تداوله في مختلف مواقع التواصل الإجتماعي ووصفته صحيفة “ريكورد” بـ “اللوحة الفنية”.

وكانت صور الجزائري قد احتلت واجهت الصحف البرتغالية الصادرة اليوم الإثنين على غرار “أبولا”، “ريكورد”.

فقد عنونت صحيفة “أبولا”: “قيمة براهيمي العالية تقود بورتو لتحقيق الفوز”

في حين قالت صحيفة “ريكورد”: “براهيمي نقطة تحول المباراة، رسم لوحة فنية جميلة في الهدف الثاني”.