الصحافة البرتغالية تصف براهيمي بـ “الفنان”

الرياضة
  • -
  • 0
الصحافة البرتغالية تصف براهيمي بـ “الفنان”
بقلم أمير بهلول

أشادت الصحف البرتغالية باللاعب الجزائري ياسين براهيمي الذي تألق وبشكل كبير في مباراة أمس ضد غيماريش في الدوري البرتغالي، أين تمكن من تسجيل هدف عالمي.

الهدف الذي سجله براهيمي تم تداوله في مختلف مواقع التواصل الإجتماعي ووصفته صحيفة “ريكورد” بـ “اللوحة الفنية”.

وكانت صور الجزائري قد احتلت واجهت الصحف البرتغالية الصادرة اليوم الإثنين على غرار “أبولا”، “ريكورد”.

فقد عنونت صحيفة “أبولا”: “قيمة براهيمي العالية تقود بورتو لتحقيق الفوز”

في حين قالت صحيفة “ريكورد”: “براهيمي نقطة تحول المباراة، رسم لوحة فنية جميلة في الهدف الثاني”.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

الإستفتاء

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital