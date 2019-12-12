الصحافة العالمية تسلط الضوء على الإنتخابات الرئاسية بالجزائر

تناولت مختلف وسائل الإعلام العربية والأجنبية، صبيحة اليوم الخميس، وبإهتمام كبير، شروع الجزائريين، في الإدلاء بأصواتهم، من أجل انتخاب رئيس جديد للبلاد.

وكتب موقع “روسيا اليوم”: “فتحت صناديق الإقتراع في الجزائر لإنتخاب رئيس جديد للبلاد، في أول إنتخابات تتولى تسييرها هيئة وطنية مستقلة تضم 50 عضوا من الكفاءات الجزائرية”.

وأشار موقع “سبوتنيك عربي”، إلى أن أكثر من 24 مليون جزائري يتوجهون اليوم إلى صناديق الإقتراع، للإدلاء بأصواتهم في إنتخابات الرئاسة الجزائرية، في ظل ظروف سياسية صعبة تمر بها البلاد.

ومن جهته أورد موقع “BBC NEWS”: “يحق لنحو 24 مليون جزائري الإدلاء بأصواتهم بجميع أنحاء الجمهورية”.

مضيفا: “ويتتنافس في هذه الإنتخابات 5 مرشحين، هم عبد العزيز بلعيد وعلي بن فليس وعبد القادر بن قرينة وعز الدين ميهوبي وعبد المجيد تبون”.

وتناول موقع “RT en francais” الإنتخابات في الجزائر، بالإشارة إلى تنظيمها بعد أشهر من الإحتجاجات قائلا أن هذا اليوم، هو يوم حاسم في الجزائر.

وأضاف الموقع: “أكثر من 24 مليون جزائري مدعوون إلى صناديق الإقتراع لإنتخاب رئيسهم، في إنتخابات نظمت لأول مرة منذ 20 عاما بدون الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة”.

كما كتب موقع “سكاي نيوز العربية”: ” فتحت صناديق الإقتراع أبوابها صباح اليوم الخميس، أمام الناخبين، معلنة بدء الجولة الأولى من الإنتخابات الرئاسية التعددية بالجزائر التي يتنافس فيها 5 مرشحين”.

وأشار الموقع، إلى حدوث جولة ثانية بين أكثر إثنين حصدا “ورقة نعم”، في حال عدم حصول أحد المشاركين بالسباق على الأغلبية المطلوبة.