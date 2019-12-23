الصحافة العالمية تنعي الفريق أحمد قايد صالح

نقلت مختلف وسائل الإعلام والصحف العالمية خبر وفاة نائب وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح.

وذكر موقع “AJ+francais”، أن الفريق أحمد قايد صالح توفي عن عمر ناهز الـ80 سنة، وأن رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون، قد أعلن عن حداد وطني لمدة 3 أيام وحداد 7 أيام للمؤسسات العسكرية.

وكتب موقع روسيا اليوم: “أفادت وكالة الأنباء الجزائرية بأن رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري، فارق الحياة اليوم إثر أزمة قلبية”.

مضيفا: “يذكر أن الفريق قايد صالح هو أحد أهم قادة الجيش الجزائري المخضرمين، وانضم إلى الكفاح المسلح ضد الإستعمار الفرنسي في سن مبكرة 17 سنة”.

وتطرق الموقع إلى مسيرة الفريق قائلا: “ترقى قايد صالح في السلك العسكري ليتولى في مسيرته الطويلة العديد من المهام، وعين عام 1994 قائدا للقوات البرية الجزائرية، فيما عين رئيسا لأركان الجيش الوطني الشعبي عام 2006”.

ومن جهته، نقل موقع “سكاي نيوز العربية”، خبر وفاة رئيس الأركان الجزائري، إثر أزمة قلبية ألمت به في منزله.

مضيفا: “ووفق وسائل إعلام محلية، فقد كلف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اللواء سعيد شنقريحة قائد القوات البرية رئاسة الأركان بالنيابة”.

وتطرق الموقع لمسيرة الفريق وأهم المناصب التي شغلها في الجيش الجزائري، وكفاحه مع جيش التحرير الوطني.

وانتقل إلى رحمة الله، صبيحة اليوم الإثنين، نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، عن عمر ناهز الـ80 سنة، إثر أزمة قلبية.