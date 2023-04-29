الصحافة الفرنسية تتحدث عن نهاية موسم غولام !

توقعت تقارير صحفية فرنسية صادرة اليوم السبت، نهاية موسم الدولي الجزائري، فوزي غولام، لاعب نادي أونجي، بسبب إصابته المعقدة.

وكان غولام قد تعرض منتصف شهر أفريل الجاري، لإصابة على مستوى وتر أخيل. بمناسبة لقاء الجولة الـ 31 من الليغ1 أمام كليرمون فوت.

وأكد موقع “واست فرانس” الفرنسي، بأن أونجي. تلقى أخبار سيئة، بسبب الإصابة التي يعاني منها مدافع الخضر، مضيفا بأن موسم الأخير، يتجه لنهايته مبكرا، مع بقاء 6 جولات فقط من المنافسة.

كما نقل المصدر ذاته، تصريحات لمدرب نادي أونجي. أليكساندر دوجو، قال فيها إن غولام منزعج من إصابته على مستوى وتير أخيل.

وأضاف المسؤول الأول عن العارضة الفنية لمتذيل الليغ1: “هو يعالج ويحاول إيجاد أفضل الحلول، لقد قام بالعديد من الفحوصات، سنقوم بتشخيص الوضع.. لقد عانى كثيرا في اللقاءات الأخيرة التي لعبها.”