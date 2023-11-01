الصحة العالمية: أكثر ثلث مستشفيات غزة خارج الخدمة ومناشداتنا تجد آذانا صماء

أكد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، أحمد المنظري، بأن أكثر من ثلث المستشفيات المتواجدة في قطاع غزة باتت خارج العمل. مشيرا إلى أنها توقفت تمامًا عن تقديم خدمات للمصابين بها.

وكشف المنضري في تصريحات خص بها قناة الجزيرة أن أكثر من ثلث مستشفيات غزة و70% من مراكزها الصحية خارج الخدمة.

وأضاف المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية للجزيرة، أن مناشدات المنظمة في ما يتعلق بالمساعدات الطبية تجد آذانا صماء.

وفيمايلي المستشفيات التي خرجت عن الخدمة بسبب العدوان الصهيوني الهمجي، حسب ما كشف عنه المكتب الحكومي بغزة:

-المستشفى التركي

-مستشفى بيت حانون

-مستشفى الوفاء

-مستشفى الخدمة العامة

-مستشفى أصدقاء المريض

-مستشفى الكرامة

-مستشفى حيفا

-مستشفى الدولي للعيون

-مستشفى مسلم التخصصي

-مستشفى الدرة

-مستشفى حمد

-مستشفى دار السلام

-مستشفى اليمن السعيد

-مستشفى سان جون

-مستشفى الحياة

-مستشفى يافا

بالإضافة إلى 32 مركزا صحيا من أصل 52 مركز رعاية أولية.

وللإشارة يواصل الجيش الصهيوني لليوم ال26 على التوالي، ارتكاب المجازر بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث قصف الأحياء السكنية والمستشفيات وتجمعات المواطنين والمساجد.