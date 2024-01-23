الصحة العالمية: أكثر من 1.1 مليون إصابة بفيروس كورونا خلال شهر

كشفت منظمة الصحة العالمية، عن إرتفاع في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد بنسبة 4 بالمئة، وصولا إلى 1.1 مليون حالة جديدة. خلال فترة 28 يوما من 11 ديسمبر 2023 إلى 7 جانفي 2024. مقارنة بفترة الأيام الـ 28 السابقة.

وذكرت المنظمة في تحديث صدر عن مقرها في جنيف، أن حالات الوفيات الناجمة عن الفيروس انخفضت بنسبة 26 بالمئة في الفترة المذكورة مقارنة بفترة 28 يوما سابقة. مع الإبلاغ عن 8700 حالة وفاة جديدة. مضيفة، أنه تم الإبلاغ عن إجمالي أكثر من 7 ملايين حالة وفاة على مستوى العالم. منذ تفشي الفيروس وحتى 7 جانفي الماضي.

وأشارت المنظمة، إلى أن حالات الإدخال الجديدة إلى المستشفيات والدخول إلى وحدة العناية المركزة بسبب الإصابة بفيروس كورونا. سجلت خلال الفترة من 11 ديسمبر إلى 7 جانفي زيادة إجمالية قدرها 40 بالمئة (173 ألف حالة). و13 بالمئة (1900 حالة) على التوالي.

ولفتت الصحة العالمية إلى أن المتحور الجديد المعروف باسم (جي إن 1) يعد الأكثر انتشارا حاليا وتم الإبلاغ عنه من قبل 71 دولة.