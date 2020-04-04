الصحة العالمية: أكثر من 76 ألف إصابة بكورونا و5 آلاف وفاة في العالم خلال 24 ساعة

بلغ عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، أكثر من 76 ألف حالة في العالم، إلى جانب 5 آلاف حالة وفاة.

وأضافت المنظمة في بيانها، اليوم السبت، أنه جرى تأكيد إصابة 972 ألفا و640 حالة و50 ألفا و325 حالة وفاة حتى يوم أمس الجمعة.

وأشارت المنظمة، إلى أن غالبية الإصابات والوفيات سجلت في أوروبا بنحو 542 ألفا و145 حالة إصابة، و37 ألفا و106 حالات وفاة.

وجاءت أمريكا في المرتبة الثانية بنحو 246 ألفا و473 حالة إصابة و5600 حالة وفاة.

وفي المرتبة الثالثة جاءت منطقة غرب المحيط الهادئ التي تغطي الصين وكوريا الجنوبية واليابان بنحو 108 الأف و930 حالة إصابة و3 الأف و760 حالة وفاة.

ووفقا لبيانات المنظمة الدولية تتصدر الولايات المتحدة عدد الحالات بنحو 213 ألفا و600 حالة.

وتأتي في المرتبة الثانية، إيطاليا بنحو 115 ألفا و242 حالة، وإسبانيا بنحو 110 الأف و238 حالة، ثم الصين بنحو 82 ألفا و802 حالة، ثم ألمانيا بنحو 79 ألفا و696 حالة.