الصحة العالمية: إمدادات اللقاحات في إفريقيا ستنخفض بنسبة 25 بالمائة

كشف مدير منظمة الصحة العالمية في إفريقيا، اليوم الخميس، إن إمدادات لقاح فيروس كورونا للقارة، ستنخفض بنسبة 25 بالمائة، لأسباب مختلفة.

وقال ماتشيديسو مويتي: “سنحصل على جرعات أقل بنسبة 25 بالمائة مما كنا نتوقعه قبل نهاية العام”.

مبررا ذلك، بالعقبات أمام “كوفاكس”، جنبا إلى جنب مع ضوابط تصدير جرعات اللقاح، وإدخال الجرعات المعززة من قبل بعض البلدان.

وأضافت مويتي: “كل جرعة ثمينة… إذا أعطت الشركات والبلدان الأولوية للعدالة في اللقاحات، فإن هذا الوباء سينتهي بسرعة”.

وقالت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن أكثر من 3 بالمائة من الناس في جميع أنحاء القارة الأفريقية قد تم تطعيمهم بالكامل.

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