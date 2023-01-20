الصحة العالمية.. ارتفاع  محسوس في عدد الوفيات بفيروس كورونا

كشفت منظمة الصحة العالمية، إن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا ارتفع بنسبة 20 بالمائة في الفترة ما بين 19 ديسمبر و15 جانفي الجاري.

وذلك مقارنة بالأيام الـ 28 السابقة ووصلت إلى 53000 حالة وفاة، حسب بيان المنظمة.

ووفقا لذات البيان، فإنه في آخر 28 يوما (من 19 ديسمبر 2022 إلى 15 جانفي 2023)، تم الإبلاغ عما يقرب من 13 مليون حالة إصابة وما يقرب من 53000 حالة وفاة جديدة على مستوى العالم.

بانخفاض قدره 7 بالمائة في الإصابات وزيادة بنسبة 20 بالمائة في الوفيات، مقارنة بالأيام الـ 28 السابقة.

وحسب ذات المصدر، فلقد تم تسجيل أكثر من 13 ألف حالة وفاة و2.8 مليون حالة إصابة جديدة في الفترة من 9 إلى 15 جانفي فقط.

كما انه حتى 15 جانفي الجاري، تم تسجيل أكثر من 662 مليون حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في العالم، فيما توفي أكثر من 6.7 مليون شخص بالمرض.