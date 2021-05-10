الصحة العالمية: السلالة الهندية أشد فتكا ومقاومة للقاحات

أعلنت منظمة الصحة العالمية، بأن السلالة الهندية من فيروس كورونا، أكثر عدوى وفتكا ومقاومة للقاحات.

وأوردت كبيرة العلماء في المنظمة، سوميا سواميناثان، إن النسخة المتحورة “بي واحد 617″، هي حتما أحد العوامل الأساسية في تسريع انتشار الوباء وخروجه عن السيطرة في الهند.

وصنفت منظمة الصحة العالمية هذا المتحور ضمن قائمة المتحورات الأكثر خطورة من النسخة الأصلية للفيروس.

وأوضحت الباحثة، إن قدرة المتحور الهندي على التفشي أكبر، وكذلك قدرته على تخطي الدفاعات التي توفرها اللقاحات.

كما أن معدل الوفيات التي تسجل لدى المرضى الذي يصابون به هي أعلى منها لدى المرضى الذين يصابون بالنسخة الأصلية.