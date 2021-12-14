الصحة العالمية: العالم يواجه تسونامي من عدوى دلتا وأوميكرون

قالت رئيسة الفريق الفني في وحدة أمراض الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية، ماريا فان كيركوف، بأن المجتمع العالمي يواجه تسونامي من الإصابات بالفيروس التاجي.

وأوردت ذات المسؤولة، في مقابلة مع صحيفة “باييس” الإسبانية: “أعتقد أننا نواجه تسونامي من العدوى في العالم، سواء مع سلالة دلتا ومع أوميكرون”.

كما حثت ذات المتحدثة، حكومات الدول على عدم الانتظار لعمل ما يلزم.

وأضافت الخبيرة: “نحتاج إلى إنهاء الوباء، وإلى تقليل انتشار الفيروس إلى مستوى منخفض. وتجنب الأمراض الشديدة من خلال التطعيمات وضمان العلاج في الوقت المناسب”.

وختمت ذات المسؤولة قائلة: “عام 2022 يجب أن يكون الوقت الذي نقوم فيه بذلك”.

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130 حالة أوميكرون في فرنسا

أعلنت الحكومة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل حوالي 130 إصابة بمتحور “أوميكرون”. كما أضافت الحكومة، أن إغلاق المدارس في البلاد مرتبط بتصنيف وضع فيروس كورونا في البلاد بـ”الكارثي”. ونقلت صحيفة “لو فيغارو” الفرنسية،تصريح رئيس الوزراء الفرنسي “من الضروري أن يكون الوضع كارثيا لإغلاق المدارس بعد عطلة عيد الميلاد”. رغم تحذير المجلس العلمي من الموجة السادسة من فيروس كورونا المحتملة في جانفي. كما أضاف “لقد اخترنا دائما مع رئيس الجمهورية ووزير التربية والتعليم ترك المدارس مفتوحة قدر الإمكان ومضاعفة الاحتياطات والاجراءات الوقائية”. معتبرا أن “التطعيم، وارتداء القناع وبطاقة الصحة، كلها إجراءات ستسمح بعدم الاضطرار إلى اتخاذ هذا النوع من القرارات”. في حين شجع كاستكس على تطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 سنة. قائلا إن أصغرهم “هم ناقلون” للفيروس في فرنسا. ومن جهته،أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفرنسية،غابرييل أتال رصد “ما يزيد عن 130 حالة إصابة بمتحور أوميكرون الجديد في البلاد”. كما أضاف أتال:”نقوم أسبوعيا بـ10000 تسلسل للحالات المصابة بفيروس كورونا، وهذا يتيح لنا تحديد الحالات على أرضنا على نطاق واسع”.

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