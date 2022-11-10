الصحة العالمية: تراجع معدل وفيات كورونا بنسبة 90 بالمئة

كشفت منظمة الصحة العالمية، عن تراجع وفيات كورونا عالميا بنحو 90 بالمئة منذ فيفري الماضي.

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أمس الأربعاء، إن انحفاض وفيات كوفيد هو مدعاة للتفاؤل.

مشيرا إلى أن معدلات اختبار فيروس كورونا وحمضه النووي لا تزال منخفضة في جميع أنحاء العالم.

واعتبر المسؤول الأممي أن “الثغرات في عملية التطعيم لا تزال كبيرة، والاستمرار في انتشار المتحورات الجديدة أمر مقلق”.

ودعا غيبريسوس الجميع للحصول على التطعيم الكامل ضد فيروس كورونا.