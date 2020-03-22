الصحة العالمية: تطوير لقاح لفيروس كورونا سيستغرق عاما على الأقل

كشف مسؤول كبير بمنظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، إن تطوير لقاح لفيروس كورونا سيستغرق عاما على الأقل لكنه سيحدث.

وأشار ذات المتحدث، حسبما نقله موقع “روسيا اليوم”، بأن الفيروس لايصيب فئة كبار السن فقط، وله تأثير كبيرعلى فئة منتصف العمر.

وأضاف المسؤول، إن فرض العزل الصحي ليس كافيا لهزيمة فيروس كورونا مضيفا أن هناك حاجة لوجود تدابير للصحة العامة تحول دون عودة ظهور الفيروس فيما بعد.

وتابع ذات المتحدث: “ما نحتاج إليه بحق هو العثور على المرضى ومن يحملون الفيروس وعزلهم والعثور على من خالطوهم وعزلهم”.

وأورد المسؤول: “إذا لم تكن هناك تدابير قوية للصحة العامة الآن فإن الخطر هو عودة المرض من جديد عند رفع هذه القيود على الحركة وقرارات الإغلاق”.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في تقريرها أن عدد المصابين بفيروس كورونا عبر العالم بلغ 266 ألفا، وراح ضحيته أكثر من 11 ألف شخص.