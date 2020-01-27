الصحة العالمية: تهديد فيروس كورونا الجديد أصبح مرتفعا

كشفت منظمة الصحة العالمية، اليوم الإثنين، أن تهديد فيروس كورونا الجديد، أصبح مرتفعا على المستوى الدولي، حسب موقع “سكاي نيوز العربية”.

كما أعلن التلفزيون الصيني الرسمي منذ قليل، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا في العاصمة بكين.

وأعلنت السلطات الصينية، اليوم الإثنين، إرتفاع حصيلة قتلى فيروس كورونا إلى 80 قتيلا و2744 إصابة، بعد وفاة 24 شخصا في مقاطعة هوبي.

وعززت الصين، الإثنين، القيود على التنقل، سعيا منها لمكافحة إنتشار الفيروس، والذي خلف 80 قتيلا.

وأعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، أنه توجه الأحد إلى الصين لإجراء محادثات مع السلطات هناك تتعلق بالفيروس.