الصحة العالمية تُبقي حالة الطوارئ القصوى لوباء كورونا

أبقت منظمة الصحة العالمية على حالة الطوارئ القصوى حيال وباء كورونا، بعد 3 سنوات على إعلان المرض حالة صحية طارئة ذات أبعاد عالمية.

وجاء ذلك، اتباعا للجنة خبراء والتي اجتمعت الجمعة الماضية، للمرة الرابعة عشرة، وفق ما جاء في بيان.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس: “على الرغم من أنني لا أريد استباق رأي لجنة الطوارئ. إلا أنني ما زلت قلقا للغاية بشأن الوضع في بلدان عدة وتزايد حالات الوفاة”.

مضيفا: “لا تقللوا من شأن هذا الفيروس، لقد فاجأنا وسيستمر في مفاجأتنا وسيواصل فتكه. ما لم نفعل المزيد لتزويد المحتاجين بالمرافق الصحية ولمكافحة التضليل على الصعيد العالمي”.

وفشلت حالة الطوارئ الصحية التي حملت اسما معقدا في إقناع السلطات والعامة بخطورة الوضع في جانفي 2020.

وبعد ثلاث سنوات، ترى اللجنة أن “جائحة كوفيد-19 ربما بلغت مرحلة انتقالية”.

وقال المدير العام إنه يقدر “توصيات اللجنة للتحرك بحذر خلال هذه المرحلة الانتقالية والتخفيف من العواقب السلبية المحتملة”.

وتسبب الفيروس بوفاة 6,804,491 شخصا وإصابة أكثر من 752 مليون شخص حتى 27 جانفي 2023 حسب المنظمة.