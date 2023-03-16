الصحة العالمية: جائحة كورونا قد تنتهي هذا العام

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس، أنه يأمل بأن تنتهي جائحة فيروس كورونا في عام 2023.

وجاء في بيان للمنظمة، إن العدد الأسبوعي للوفيات بكورونا أصبح لأول مرة أقل منه عند إعلان الجائحة في مارس 2020.

وقال غيبريسوس في البيان: “أنا واثق من أننا سنكون قادرين في وقت ما من هذا العام. على القول إن كوفيد-19 قد انتهى كحالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا وكوباء”.

مشيرا إلى ضرورة استخلاص العبر من الجائحة حتى لا تتكرر “دورة ذعر الإهمال” التي ميزت فترة طويلة من عمر الاستجابة للوباء.

وأعلنت الصين، في أوائل جانفي 2020، رسميا، أن نوعا جديدا من فيروس كورونا هو سبب تفشي الالتهاب الرئوي الفيروسي مجهول المنشأ. قبل أن يعلن غيبريسوس في 11 مارس 2020، أن انتشار فيروس كورونا المستجد يحمل طابع جائحة.