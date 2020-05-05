الصحة العالمية: ظهور كورونا بفرنسا في ديسمبر الماضي ليس مفاجأة

أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، إنها لم تفاجأ من محتوى تقرير يشير إلى أن فيروس كورونا ظهر بفرنسا في شهر ديسمبر المنصرم.

ونقل موقع “روسيا اليوم”، عن الناطقة باسم المنظمة، كريستيان ليندمير، إنه من الممكن إيجاد حالات إصابة مبكرة.

ودعت المتحدثة، الدول، إلى تفقد السجلات الطبية التي تعود لأواخر سنة 2019، لأن هذا سيمنح العالم صورة أوضح عن تفشي الفيروس.

هذا وصرح الطبيب الفرنسي، إيف كوهين، قبل يومين، أن فيروس كورونا المستجد كان منتشرا في فرنسا أواخر شهر ديسمبر الماضي.

وجاء هذا التصريح، بعد مراجعة الطبيب، لفحوصات مريض دخل يوم 27 من ديسمبر الماضي إلى المستشفى.