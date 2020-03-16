الصحة العالمية: فيروس كورونا إنتشر أكثر مما كان عليه في الصين

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الإثنين، أن العالم شهد انتشارا كبيرا لفيروس كورونا، أكثر مما كان في الصين.

وشددت المنظمة، في مؤتمر صحفي لها حول آخر تطورات انتشار فيروس كورونا، على أن الدول يجب أن تعطي الأولوية للحالات الصحية الحرجة، في تعاملها مع الفيروس.

وأشارت منظمة الصحة العالمية، إلى أنه يجب عزل كل الحالات المؤكدة، في منشآت طبية مجهزة.

كما يجب عزل الحالات الخفيفة وعلاجها منزليا، في الدول التي تعاني نقصا في المنشآت الطبية، تضيف المنظمة.

واعتبر أعضاء المنظمة، أن وباء كورونا أسوء أزمة صحية تواجه العالم.