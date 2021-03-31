الصحة العالمية: كورونا انتقل من الخفافيش إلى البشر عبر حيوان مجهول

كشف تقرير جديد لمنظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا قد يكون انتقل إلى البشر من الخفافيش عبر حيوان مجهول.

ووفقًا لتقرير لصحيفة الاندبندنت، خلص علماء منظمة الصحة العالمية، إلى أنه من غير المحتمل تسرب الفيروس من مختبر في ووهان،

ويستند التقرير، إلى زيارة قام بها فريق من خبراء وعلماء منظمة الصحة العالمية الدوليين إلى ووهان منتصف جانفي 2021.

ووفقًا لنتائج المجموعة تشير الأدلة إلى وجود كورونا في الخفافيش قبل أن ينتقل إلى البشر عبر حيوان وسيط غير معروف.

وقالت صحيفة الاندبندنت إنه تم العثور على الفيروسات التاجية الشبيهة بفيروس كورونا في الخفافيش.

ويقول التقرير إن المسافة التطورية بين فيروسات الخفافيش هذه وفيروس كورونا تقدر بعدة عقود، ما يشير لوجود حلقة مفقودة.

وقيموا الانتشار المباشر من الخفافيش إلى البشر على أنه “محتمل”.

وقالوا إن الانتشار من خلال المنتجات الغذائية لسلسلة التبريد كان “ممكنًا”.

ويدعو مؤلفو الدراسة إلى مزيد من التحقيقات في الفرضيات المختلفة حول أصول فيروس كورونا، باستثناء نظرية تسرب المختبر.