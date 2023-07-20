الصحة العالمية: مفاوضات إتفاقية الوقاية من الأوبئة دخلت الشوط الحاسم

أعلنت منظمة الصحة العالمية، عن دخول مفاوضات الإتفاقية العالمية للوقاية والتأهب للأوبئة والإستجابة لها، مرحلة حاسمة. لافتة إلى إطلاقها بالتعاون مع المراكز الافريقية لمكافحة الأمراض ومعهد روبرت كوخ. شراكة للأمن الصحي في إفريقيا، لتعزيز مراقبة الأمراض وتعزيز قدرات الأمن الصحي لإفريقيا.

في مؤتمر صحفي عقد بجنيف، أكد المدير العام للمنظمة الدكتور تيدروس أدهانوم، أنّه سيتم تقديم مسودة إتفاق في ماي 2024. مشيرا إلى عقد لجنة الصياغة والتفاوض اجتماعها السادس هذا الأسبوع في جنيف. ومناقشتها حاليا لمسألة الإعلان عن حالات الطوارئ الصحية التي تثير القلق الدولي والأوبئة.

ووفقا للمنظمة العالمية للصحة، تمّ تسجيل تفش واسع النطاق لحمى الضنك في إقليم الأمريكيتين. حيث تم الإبلاغ عن نحو ثلاثة ملايين حالة إصابة واشتباه، مشيرة إلى أن أكثر الإصابات في البرازيل وبيرو وبوليفيا. وقد تم الإبلاغ عن 1302 حالة وفاة.

وأعلنت المنظمة عن إطلاقها شراكة للأمن الصحي في إفريقيا، بالتعاون مع المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض ومعهد روبرت كوخ، لتعزيز مراقبة الأمراض وتعزيز قدرات الأمن الصحي لإفريقيا. حيث ستتم المرحلة الأولى في ست دول أعضاء في التكتل الإفريقي على أن يتم توسيعها لاحقا لتشمل دولاً إضافية.

ودعت منظمة الصحة العالمية الدول إلى اتخاذ إجراءات فورية لإبطاء ظاهرة الإحتباس الحراري. محذرة من أن موجة الحر التي تضرب أوروبا والجزء الشمالي من العالم لها آثار مدمرة على الصحة والرفاهية. وأن هناك حاجة ملحة للتصدي العالمي الفعال لأزمة المناخ التي تشكل تهديداً وجودياً للبشرية.

وقال أدهانوم إنّ عددا كبيرا من دول الشمال تعاني من ارتفاع شديد في درجات الحرارة بسبب التغيرات المناخية وظاهرة النينو. مشيرا إلى أن اكثر الفئات الأكثر تضررا هي الأكثر ضعفا كالمسنين والأطفال والفقراء والمشردين.