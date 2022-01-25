الصحة العالمية.. من الممكن إنهاء الموجة الحادة من كورونا هذه السنة
أعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية، أنه من الممكن وضع حد للمرحلة الحادة من جائحة فيروس كورونا هذه السنة. حتى وإن كانت الإصابة بالفيروس تتسبب بوفاة شخص كل 12 ثانية بالعالم.
وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، “يمكننا وضع حد للمرحلة الحادة من الجائحة هذا العام 2022. كما يمكننا إنهاء كوفيد-19 بصفته حالة طوارئ صحية عالمية”.
في المقابل، حذّر أدهانوم غيبرييسوس من خطورة أن نفترض أن المتحور أوميكرون سيكون المتحور الأخير أو أن الجائحة إنتهت لأن الظروف مثالية حاليا في العالم لظهور متحورات جديدة من الفيروس. بما في ذلك متحورات سريعة الإنتشار وأكثر ضررا.
وأضاف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، في افتتاح اللجنة التنفيذية لمنظمة الصحة العالمية في جنيف، أنه “من أجل إنهاء المرحلة الحادة من تفشي الجائحة. لا يجب أن تقف الدول مكتوفة الأيدي بل عليها محاربة اللامساواة في توزيع اللقاحات ومراقبة إنتشار الفيروس ومتحوراته واتخاذ الإجراءات اللازمة لتقييد إنتشاره”.
وطالب مدير منظمة الصحة العالمية الدول الأعضاء منذ أسابيع بالإسراع في توزيع اللقاحات في الدول ذات الدخل المنخفض. بهدف الوصول إلى هدف تلقيح 70 بالمائة من سكان كل دولة بحلول منتصف العام 2022.
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أوميكرون قد يكون علامة على قرب نهاية وباء كورونا
اعتبر كبير المختصين في الوكالة الفيدرالية الطبية والبيولوجية الروسية، فلاديمير نيكيفوروف، إن متحور أوميكرون قد يكون علامة على قرب نهاية وباء كورونا.
وحسب موقع “روسيا اليوم”، قال الخبير الروسي، أنه لا يستبعد أن يكون متحور أوميكرون آخر مراحل الوباء. متوقعا بأن تنتهي جائحة فيروس كورونا بحلول الصيف.
وأورد نيكيفوروف: “أود أن أصدق أن ظهور أوميكرون هو علامة على نهاية الوباء. أعتقد أن الوباء يجب أن ينتهي بحلول الصيف”.
وأشار الخبير، إلى أن هناك بالفعل زيادة كبيرة إلى حد ما في عدد الإصابات. لكن المستشفيات ليست مكتظة، مما يعني أن أوميكرون ليس خطيرا مثل سلالة دلتا.
وقال الخبير، أن جزءا من السكان سوف يصاب بمتحور أوميكرون بدون أعراض، حتى أنهم لن يلاحظوا ذلك.
وسجلت دول عديدة في الفترة الأخيرة أرقاما قياسية في عدد الإصابات اليومية بمتحور أوميكرون.
كما تم تسجيل انخفاضا في عدد الوفيات مقارنة بالموجات السابقة، فيما لم تشهد المستشفيات لم تشهد اكتظاظا مثل السابق.