الصحة العالمية.. من الممكن إنهاء الموجة الحادة من كورونا هذه السنة

أعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية، أنه من الممكن وضع حد للمرحلة الحادة من جائحة فيروس كورونا هذه السنة. حتى وإن كانت الإصابة بالفيروس تتسبب بوفاة شخص كل 12 ثانية بالعالم.

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، “يمكننا وضع حد للمرحلة الحادة من الجائحة هذا العام 2022. كما يمكننا إنهاء كوفيد-19 بصفته حالة طوارئ صحية عالمية”.

في المقابل، حذّر أدهانوم غيبرييسوس من خطورة أن نفترض أن المتحور أوميكرون سيكون المتحور الأخير أو أن الجائحة إنتهت لأن الظروف مثالية حاليا في العالم لظهور متحورات جديدة من الفيروس. بما في ذلك متحورات سريعة الإنتشار وأكثر ضررا.

وأضاف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، في افتتاح اللجنة التنفيذية لمنظمة الصحة العالمية في جنيف، أنه “من أجل إنهاء المرحلة الحادة من تفشي الجائحة. لا يجب أن تقف الدول مكتوفة الأيدي بل عليها محاربة اللامساواة في توزيع اللقاحات ومراقبة إنتشار الفيروس ومتحوراته واتخاذ الإجراءات اللازمة لتقييد إنتشاره”.

وطالب مدير منظمة الصحة العالمية الدول الأعضاء منذ أسابيع بالإسراع في توزيع اللقاحات في الدول ذات الدخل المنخفض. بهدف الوصول إلى هدف تلقيح 70 بالمائة من سكان كل دولة بحلول منتصف العام 2022.

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