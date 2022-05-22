الصحة العالمية: هذه أسباب تفشي جدري القرود

قال مستشار كبير بمنظمة الصحة العالمية، إن المنظمة تعمل على تقديم مزيد من التوجيهات للدول بشأن كيفية الحد من إنتشار جدري القرود. وسط مخاوف من إحتمال زيادة عدد الإصابات خلال أشهر الصيف.

وحسب موقع سكاي نيوز، فقد أوضح رئيس المجموعة الإستشارية الإستراتيجية و التقنية لمنظمة الصحة العالمية ديفيد هيمان. أن المفهوم العملي لمنظمة الصحة العالمية المعتمد على الإصابات التي تم تسجيلها حتى الآن، هو أن التفشي الحالي ناجم عن الاتصال الجنسي. و يعد جدري القرود مرضا معديا عادة ما يكون خفيفا. وهو متوطن في مناطق من غرب و وسط قارة إفريقيا.

كما أشار ذات المتحدث، إلى أن هذا المرض ينتشر من خلال الإحتكاك المباشر. وهو ما يعني إنه يمكن إحتواؤه بسهولة من خلال تدابير. مثل العزل الذاتي و النظافة فور تشخيص أي إصابة جديدة.

ويقول علماء،إن تفشي المرض في 11 دولة لا يتوطن فيها أمر غير معتاد. و تم تسجيل أكثر من 100 إصابة مؤكدة أو مشتبه بها ومعظمها في أوروبا.

وقال هيمان إن الاختلاط المباشر هو الوسيلة الرئيسية لانتقال الفيروس لأن الطفح الجلدي المصاحب عادة للمرض معد للغاية.

وأضافت الصحة العالمية، أنه على سبيل المثال يكون الآباء والأمهات الذين يعتنون بأطفال مرضى معرضين للخطر. وكذلك العاملون الصحيون وهذا هو السبب في أن بعض الدول بدأت في تطعيم الفرق التي تعالج مرضى جدري القرود باستخدام لقاحات الجدري.

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