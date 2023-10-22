الصحة الفلسطينية: إدخال 20 شاحنة مساعدات عبر معبر رفح لأول مرة

كشفت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، أن عدد شاحنات المساعدات الإنسانية التي تم ادخالها لقطاع غزة عبر المعبر الحدودي البري رفح قد بلغ 20 شاحنة.

وأوضح بيان للوزارة أنه ” تم ادخال 20 شاحنة مساعدات عبر معبر رفح لأول مرة في تاريخ 21/10/2023 . والتي تشكل 4 % من المعدل اليومي للاستيراد قبل الحرب.

وبخصوص الوضع الصحي لدى الموانين الفلسطنيين، تم رصد حالات للجدري والجرب والإسهال نتيجة سوء البيئة الصحية. واستخدام المياه من مصادر غير آمنة، حسب بيان الصحة الفلسطينية.

كما تم بتاريخ 21/10/2023 عمل مقبرة جماعية لـ 43 شهيد لم يتم التعرف عليهم بسبب نفاذ الأماكن في ثلاجات الموتى. وعدم القدرة على الاحتفاظ بأجسادهم لحين التعرف عليها.

في حين 65 % من منشآت الرعاية الصحية الأولية توقفت عن العمل و20 % من المستشفيات توقفت عن العمل.

وقدر عدد النازحيين بمليون واربعمائة الف شخص نزوح داخلي : 685000 شخص لدى عائلات اخرى، 544000 في 147 مدرسة وكالة الغوث وتشغيل اللاجينين، 101000 في المساجد والكنائس والاماكن العامة، 70000 في 67 مدرسة حكومية.

يشار أن عدد الشهداء الأطفال من الحصيلة الإجمالية في قطاع غزة والضفة الغربية بلغ 1903 طفلاً، كما بلغ عدد الشهيدات السيدات 1024 سيدة، و 187 مسناً من الشهداء، حيث بلغت نسبة الشهداء من الأطفال السيدات والمسنين نحو70 %.