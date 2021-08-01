الصحراء الغربية تُعلن الحداد لمدة أسبوع إثر وفاة وزير الأمن والتوثيق 

نعت الرئاسة الصحراوية القيادي والمناضل الصحراوي، وزير الأمن والتوثيق وعضو المكتب الدائم للأمان الوطنية عبد الله لحبيب الذي وافاه الأجل المحتوم اليوم متاثرا باصابته بفيروس كورونا، وأعلنت الحداد لمدة أسبوع.

وجاء في بيان رئاسة الجمهورية الصحراوية :

على إثر إصابته بفيروس كوفيد 19، انتقل إلى جوار ربه صباح هذا الأحد 01 غشت 2021 ، المغفور له بإذن الله، عبد الله لحبيب البلال، عضو المكتب الدائم للأمانة الوطنية للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، ورئيس لجنة الدفاع والأمن بها ووزير الأمن والتوثيق .

وأضاف البيان: “انخرط المرحوم عبد الله لحبيب البلال في وقت مبكر في صفوف الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب سنة 1973 مضحيا بدراسته الجامعية ليلتحق فيما بعد بجيش التحرير الشعبي الصحراوي، حيث كان من أوائل الشباب الذين ولجوا ميدان التخصص الأكاديمي العسكري وساهموا في إرساء دعائم التكوين “العلمي بجيش التحرير الشعبي الصحراوي.

وتابع البيان: “انتخب الراحل عضوا في الأمانة الوطنية منذ المؤتمر الثامن للجبهة وظل منذ ذلك التاريخ يمارس مهامه النضالية في هذه الهيئة القيادية”.

مضيفا: “قلد المرحوم العديد من المهام العسكرية والامنية منها قائد فيلق، قائد النواحي العسكرية الاولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة والسابعة، قبل أن يعين وزيرا للدفاع الوطني ثم وزيرا للأمن والتوثيق”.

وتابع البيان: “رغم صراعه الطويل مع المرض، ظل المرحوم يزاول مهامه بجدية وتفان وإخلاص منقطع النظير حتى وافاه الأجل المحتوم”.

وختم البيان: “قد فقد الشعب الصحراوي، دون شك، واحداً من رجالاته الأفذاذ، المناضلين المخلصين الأوفياء لعهد الشهداء، أولئك الذين واكبوا مسيرة الثورة منذ بداياتها، وما بدلوا تبديلا”.

وتقدمت رئاسة الجمهورية الصحراوية، بأحر التعازي وأصدق عبارات المواساة إلى الشعب الصحراوي قاطبة وإلى أفراد عائلة الفقيد وذويه ورفاق دربه، وأعلنت الحداد الوطني لمدة أسبوع، ابتداءً من يوم غد الإثنين 02 غشت 2021، .