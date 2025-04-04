الصحراء الغربية: دي ميستورا في تندوف تحضيرًا لتقريره أمام مجلس الأمن
بقلم محمد لجرب
وصل نهار اليوم الجمعة ، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة المكلف بقضية الصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا الى مطار الرئد فراج بولاية تندوف. ، أين تم استقباله من قبل السلطات المحلية لولاية تندوف و عدد من الحكومة الصحراوية .
وسيقوم المبعوث الأممي بإجراء محادثات سياسية مع القيادة الصحراوية.حيث قادتهجولة للمنطقة زار خلالها المغرب وموريتانيا ، بغية إعداد تقريره الذي ينبغي تقديمه إلى مجلس الأمن قبل جلسة المناقشة حول الصحراء الغربية هذا الشهر .
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