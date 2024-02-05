الصدمات تتوالى.. وفاة والدة الصحفي وائل الدحدوح

توفيت والدة الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح مراسل قناة الجزيرة في غزة، أثناء تواجدها في القطاع.

وقالت إحدى أفراد عائلة الدحدوح، خلال نعيها لوالدة المراسل الأشهر في العالم وائل الدحدوح. بمنشور على «فيسبوك»: «البقاء لله وحده.. ننعى وفاة الحاجة أم محمد الدحدوح، والدة الأستاذ وائل الدحدوح والحاج كامل الدحدوح».

وسافر الدحدوح إلى العاصمة القطرية، لتلقي العلاج، بعد إصابته في القصف الصهيوني الذي استهدفه في خان يونس. على متن طائرة قطرية بعد دخوله مصر من خلال معبر رفح.

ولا زالت الآلام تلازم عائلة الدحدوح، ولا يزالون يذهلونا بصمودهم وصبرهم على بلاء الله. الذي كلما يشتد عليهم لا يزيدهم إلا إيمانا وقوة، ففي وقت سابق استشهد حمزة وائل الدحدوح.

وفقد قبلها الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح، زوجته وابنه وابنته، بعد الغارات الجوية التي شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي مستهدفة منزله.