الصراصير والديدان.. مكونات أساسية في غذاء الشعوب الأوروبية حاليا

أقر الاتحاد الأوروبي قوانين جديدة تسمح باستخدام الصراصير المنزلية ويرقات الدودة القشرية، كغذاء لشعوب دول الاتحاد. كما تسري اللوائح الجديدة منذ يوم الثلاثاء 24 يناير/جانفي. وتشمل استخدام الصراصير المجمدة أو المجففة أو في صورة مسحوق. أما يرقات الدودة القشرية، فسمح باستخدامها في الطعام منذ الخميس الماضي.

وسبق أن وافق الاتحاد الأوروبي على قواعد مماثلة بشأن اعتبار الجراد المهاجر ويرقات الدودة الصفراء من أصناف الطعام للبشر. وتبحث المفوضية الأوروبية حاليا 8 طلبات إضافية لترخيص تناول الحشرات كغذاء. ويجب أن يحمل غلاف الأطعمة التي تحتوي على الحشرات في الاتحاد الأوروبي، على إشارة إلى ذلك، تشمل اسم نوع الحشرة.

وبحسب تقييم المفوضية الاوروبية، فإن صراصير المنزل ويرقات الديدان القشرية، آمنة للاستهلاك الآدمي. ولكنها قد تشكل خطرا على الأشخاص الذين يعانون من الحساسية الغذائية. وتعتبر الحشرات غنية بالبروتين، وهي جزء من الأكلات الشائعة في العديد من الدول.

ومن جهتها، سمحت السلطات الصحية في إسبانيا، بطرح نوع جديد من الأطعمة، يصنع من مسحوق صراصير الليل. وقالت مواقع إخبارية إسبانية، إن التصريح الصحي يسمح بشراء وبيع مسحوق صراصير الليل منزوع الدهن جزئيا. وبعد المصادقة على القانون وصدوره في الجريدة الرسمية، سيصبح رسميا وساري المفعول. وتم إدراج هذا الغذاء بناء على طلب قدمته شركة Cricket One Co. Ltd في يوليو 2019.

كما قدرت هيئة سلامة الأغذية الأوروبية (EFSA) أن الطعام المصنوع من مسحوق صراصير الليل، آمن في استخدامات. مثل دقيق الخبز واللفائف متعددة الحبوب والبسكويت وأعواد الخبز وألواح الحبوب والبسكويت والمكرونة والبيتزا والبطاطس المقلية. وسبق أن أكدت دراسات علمية أن الحشرات قد تكون البديل المثالي للبروتين، في المستقبل، لاحتوائها على عناصر غذائية عالية القيمة.