الصلاة في المدارس تثير غضب الفرنسيين

بعد ارتداء الحجاب والعبايات، انتشر جدل جديد في فرنسا، بسبب صلاة المسلمين. التي يؤديها الطلاب خلال استراحة الغداء في خمس مدارس في نيس، فرنسا.

واستنكر رئيس بلدية نيس، كريستيان إستروزي، صلاة الطلاب في المدارس. كما أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى رئيسة الوزراء الفرنسي إليزابيث بورن ، ذكر فيه “عدة حقائق خطيرة للغاية”.

وتعود حيثيات هذه المسألة إلى 16 ماي و 5 جوان. على وجه الخصوص، عندما قررت مجموعة من 10 طلاب من CM1. وثلاثة آخرين من مؤسسة أخرى آداء صلواتهم خلال استراحة الغداء في فناء مدارسهم.

بالإضافة إلى ذلك ، في 8 جوان 2023 ، قرر طالب آخر ، ينتمي إلى مؤسسة ثالثة. تنظيم دقيقة صمت إحياءً لذكرى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ودعا رفاقه للمشاركة.

وذكر عمدة نيس ، في رسالته ، خمس مؤسسات معنية بهذه الصلوات. بما في ذلك ثلاث مدارس ابتدائية وكلية ومدرسة ثانوية.

وقرر وزير التعليم الفرنسي فتح تحقيق لتحديد ظروف هذا السلوك واستخلاص استنتاجات مفيدة.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم دعوة أولياء أمور الطلاب المشاركين في آداء الصلوات من قبل مديري المدارس والفرق الأكاديمية.