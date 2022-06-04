الصناعة الصيدلانية..الجزائر المرشح الأفضل لاحتضان مقر الوكالة الإفريقية للأدوية
كشفت وزارة الصناعة الصيدلانية، أن الجزائر المرشح الأفضل لاحتضان مقر الوكالة الإفريقية للأدوية (AMA).
وفي بيان للوزارة، فقد اختتمت أمس الجمعة أشغال المؤتمر الأول للدول الأطراف في المعاهدة المؤسسة للوكالة الإفريقية للأدوية التي امتدت أشغالها من 1 الى 3 جوان الجاري.
وفي هذا السياق خصصت هذه الاشغال لاعتماد النظام الداخلي للوكالة الإفريقية للأدوية و دراسة تقارير بعثات التقييم المنفّذة في ثمانية دول إفريقية مرشحة لاحتضان مقر هذه الوكالة القارية الهامّة.
كما أوضح البيان أن استنتاجات التقرير أظهر ترشيح الجزائر إلى جانب ترشيح رواندا من بين أول ترشيحين في الترتيب، وبذلك تتفوق الجزائر في الترتيب على تونس والمغرب وزيمبابوي وأوغندا وتنزانيا ومصر.
بالمقابل سيتم تحديد مقر الوكالة الإفريقية للأدوية في شهر جويلية المقبل، خلال اجتماع المجلس التنفيذي لوزراء الخارجية للاتحاد الإفريقي،
وسيستعين المجلس التنفيذي للإتحاد الإفريقي في اختياره أفضل مترشح ضمن القائمة المختصرة وفقا لتوصيات مؤتمر الدول الأطراف.
هذا وقدّم الوفد الجزائري المشارك في هذا المؤتمر والمتمثل في وزير الصناعة الصيدلانية عبد الرحمان جمال لطفي بن أحمد، مرفوقا بأعضاء البعثة الدبلوماسية الجزائرية في أديس أبابا؛ ترشيح الجزائر لاستضافة مقر الوكالة الإفريقية للأدوية.
مؤكدا من جديد على الأهمية الاستراتيجية لهذه الوكالة في تعزيز قدرات الدول، وتجميع الموارد والخبرات الإفريقية من أجل تطوير الإنتاج الصيدلاني لضمان السيادة الصحية للقارة.
قوية بمواردها المؤسساتية والتنظيمية والبشرية والتّطور غير المسبوق في الصناعة الصيدلانية، و بالضمانات المقدمة للوكالة الإفريقية للأدوية.
وهذا تطبيقا لتعليمات و برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، تبدو الجزائر المرشح الأفضل لاحتضان مقر هذه الوكالة.
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الصناعة الصيدلانية: المتعاملون معفيون من وثيقة “ألجاكس” في عمليات الإستيراد
الصناعة الصيدلانية: المتعاملون معفيون من وثيقة “ألجاكس” في عمليات الإستيراد
كما أعلنت وزارة الصناعة الصيدلانية، عن إعفاء المتعاملين الصيدلانيين من تقديم الوثيقة الصادرة عن الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية “ألجاكس” ضمن ملفات التوطين البنكي لعمليات الإستيراد.
وحسب بيان لوزارة الصناعة الصيدلانية، جاء فيه:” ليكن في علم جميع المتعاملين الصيدلانيين، أنّ وزارة التجارة وترقية الصادرات تعفي المواد الصيدلانية.
والمستلزمات الطبية من الإلتزام بتقديم الوثيقة الصادرة عن الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية. ضمن ملفات التوطين البنكي لعمليات الإستيراد، وذلك بالنظر الى خصوصيتها”.
وأوضحت الوزارة، أنّ هذا الإجراء الذي يخص الإستيراد هو جزء من “التماسك الحكومي والتشاور بين القطاعات. لضمان وفرة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية. وكذلك حماية وتعزيز الإنتاج المحلي”.
وأكدت الوزارة، أنّ “ضبط السوق الصيدلانية الوطنية يتم من قبل وزارة الصناعة الصيدلانية. وفقا لصلاحياتها والتي تصدر حصريا البرامج المؤقتة للإستيراد.
وشهادات الضبط للمواد الأساسية ذات القيمة العلاجية العالية غير المصنعة محليا. أو التي لا تغطي كمياتها المنتجة الاحتياجات الوطنية. وذلك بعد دراسة وفحص دقيقين لقدرات الإنتاج ومستويات المخزون والاحتياجات الوطنية.
وكانت وزارة التجارة وترقية الصادرات دعت في أفريل الفارط جميع المتعاملين الإقتصاديين الناشطين في مجال الإستيراد المواد الأولية والمنتجات.
والبضائع الموجهة لإعادة البيع على الحالة. لتقديم طلبات تسمح بالتحقق من عدم توفر المواد والمنتجات التي يبرمج إستيرادها في السوق الوطنية.
و حسب وزارة التجارة وترقية الصادرات، فإن هذه الطلبات التي تخص الإستيراد تسمح بالحصول على وثيقة تسلمها مصالح وكالة “ألجكس”.
كما يتم إدراجها في ملف طلب التوطين البنكي لاستكمال إجراءات الاستيراد.