الصناعة الصيدلانية..توقيع اتفاقية شراكة بين الجزائر وتركيا
إستقبل وزير الصناعة الصيدلانية عبد الرحمان جمال لطفي بن باحمد، اليوم الأربعاء بمقر الوزارة، سفيرة الجمهورية التركية بالجزائر ماهينور أوزدمير جوكتا، مرفوقة بوفد من مؤسسة” الخدمات الدولية للصّحة”.
وفي بيان للوزارة، فقد مكّن اللقاء الذي يندرج في إطار تعزيز الشراكة الثنائية في مجال الصناعة الصيدلانية، من دراسة سبل ووسائل تعزيز التعاون.
لا سيما من خلال توقيع اتفاقية شراكة بين الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية ونظيرتها التركية، مما سيسمح بتسهيل وتسريع إجراءات التسجيل والمصادقة، وكذا تعاون أفضل فيما يتعلّق بمراقبة الجودة.
كما خرج اللقاء أيضًا بتبادل الخبرات من أجل التأسيس لنظام التّتبع في الجزائر، والذي سيضمن التّتبع الكامل للمواد الصيدلانية،انطلاقا من موقع الإنتاج إلى غاية وصفها للمرضى.
الى جانب ذالك، أعرب الطرفان عن رغبتهما في إقامة شراكة مربحة للجانبين، من خلال التنمية المشتركة والإنتاج المشترك للأدوية،
لاسيما المبتكرة، مع التوجه لتصديرها إلى الأسواق الإقليمية والقارية.
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الصناعة الصيدلانية..الجزائر المرشح الأفضل لاحتضان مقر الوكالة الإفريقية للأدوية
الصناعة الصيدلانية..الجزائر المرشح الأفضل لاحتضان مقر الوكالة الإفريقية للأدوية
كما كشفت وزارة الصناعة الصيدلانية، أن الجزائر المرشح الأفضل لاحتضان مقر الوكالة الإفريقية للأدوية (AMA).
وفي بيان للوزارة، فقد اختتمت أمس الجمعة أشغال المؤتمر الأول للدول الأطراف في المعاهدة المؤسسة للوكالة الإفريقية للأدوية التي امتدت أشغالها من 1 الى 3 جوان الجاري.
وفي هذا السياق خصصت هذه الاشغال لاعتماد النظام الداخلي للوكالة الإفريقية للأدوية.
و دراسة تقارير بعثات التقييم المنفّذة في ثمانية دول إفريقية مرشحة لاحتضان مقر هذه الوكالة القارية الهامّة.
كما أوضح البيان أن استنتاجات التقرير أظهر ترشيح الجزائر إلى جانب ترشيح رواندا من بين أول ترشيحين في الترتيب،
وبذلك تتفوق الجزائر في الترتيب على تونس والمغرب وزيمبابوي وأوغندا وتنزانيا ومصر.
بالمقابل سيتم تحديد مقر الوكالة الإفريقية للأدوية في شهر جويلية المقبل، خلال اجتماع المجلس التنفيذي لوزراء الخارجية للاتحاد الإفريقي،
وسيستعين المجلس التنفيذي للإتحاد الإفريقي في اختياره أفضل مترشح ضمن القائمة المختصرة وفقا لتوصيات مؤتمر الدول الأطراف.
هذا وقدّم الوفد الجزائري المشارك في هذا المؤتمر والمتمثل في وزير الصناعة الصيدلانية عبد الرحمان جمال لطفي بن أحمد،
مرفوقا بأعضاء البعثة الدبلوماسية الجزائرية في أديس أبابا؛ ترشيح الجزائر لاستضافة مقر الوكالة الإفريقية للأدوية.
مؤكدا من جديد على الأهمية الاستراتيجية لهذه الوكالة في تعزيز قدرات الدول، وتجميع الموارد والخبرات الإفريقية من أجل تطوير الإنتاج الصيدلاني لضمان السيادة الصحية للقارة.
قوية بمواردها المؤسساتية والتنظيمية والبشرية والتّطور غير المسبوق في الصناعة الصيدلانية، و بالضمانات المقدمة للوكالة الإفريقية للأدوية.
وهذا تطبيقا لتعليمات و برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، تبدو الجزائر المرشح الأفضل لاحتضان مقر هذه الوكالة.