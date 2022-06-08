الصناعة الصيدلانية..توقيع اتفاقية شراكة بين الجزائر وتركيا

إستقبل وزير الصناعة الصيدلانية عبد الرحمان جمال لطفي بن باحمد، اليوم الأربعاء بمقر الوزارة، سفيرة الجمهورية التركية بالجزائر ماهينور أوزدمير جوكتا، مرفوقة بوفد من مؤسسة” الخدمات الدولية للصّحة”.

وفي بيان للوزارة، فقد مكّن اللقاء الذي يندرج في إطار تعزيز الشراكة الثنائية في مجال الصناعة الصيدلانية، من دراسة سبل ووسائل تعزيز التعاون.

لا سيما من خلال توقيع اتفاقية شراكة بين الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية ونظيرتها التركية، مما سيسمح بتسهيل وتسريع إجراءات التسجيل والمصادقة، وكذا تعاون أفضل فيما يتعلّق بمراقبة الجودة.

كما خرج اللقاء أيضًا بتبادل الخبرات من أجل التأسيس لنظام التّتبع في الجزائر، والذي سيضمن التّتبع الكامل للمواد الصيدلانية،انطلاقا من موقع الإنتاج إلى غاية وصفها للمرضى.

الى جانب ذالك، أعرب الطرفان عن رغبتهما في إقامة شراكة مربحة للجانبين، من خلال التنمية المشتركة والإنتاج المشترك للأدوية،

لاسيما المبتكرة، مع التوجه لتصديرها إلى الأسواق الإقليمية والقارية.

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