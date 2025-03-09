الصندوق الوطني للتقاعد يطلق خدمة جديدة

أطلق الصندوق الوطني للتقاعد، اليوم الأحد، خدمة جديدة تتمثل في خدمة “تذكرتي”.

وحسبما أفاد به الصندوق الوطني للتقاعد، فإن الخدمة جاءت في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التحول الرقمي وتوفير خدمات أكثر سهولة وسرعة للمتقاعدين. حيث يتضمن تطبيق الهاتف المحول “Retraite Dz” على خدمة إستخراج تذكرة إلكترونية “E-Ticket” عن بعد.

وتسمح خدمة تذكرتي بمعرفة عدد الزوار في الانتظار على مستوى الوكالة المحلية. بالإضافة كذلك إلى الوقت المحتمل للمرور على مستوى الشباك. ورقم التذكرة الخاصة بكم.

ونشر الصندوق الوطني للتقاعد عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك، فيديو يوضح ويشرح خطوات إستخراج التذكرة الإلكترونية عن بعد بكل سهولة. عبر منصة الهاتف المحمول من خلال خدمة “تذكرتي”.

/div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور