الصهاينة يتكبدون خسائر كبيرة وغير مسبوقة

تتكبدت قوات الاحتلال خسائر كبيرة وغير مسبوقة جراء الهجوم المباغت لعناصر المقاومة الفلسطينية. وذاك عقب هجوما مباغتنا لعناصر المقاومة الفلسطينية تشنته منذ ساعات على قوات الصهاينة في عدة محاور.

وشهدت تخوم مستشفى الشفاء من جهة حي النصر في مدينة غزة إشتباكات طاحنة. بالإضافة إلى اشتباكات عنيفة في محيط المجلس التشريعي والجامعات وعناصر المقاومة يشتبكون مع جنود الاحتلال في شارع عمر المختار.

كما أن هناك أنباء عن فقدان قيادة الاحتلال التواصل مع بعض عناصر قواتها في محور مخيم الشاطئ.