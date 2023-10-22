الصهاينة يقصفون تجمعات المواطنين والمستشفيات تستقبل 50 ضحية في الساعة!

دعا رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، سلامة معروف، المجتمع الدولي، لإدانة واضحة وموقفاً حازما وتدخلا عاجلا لوضع حد لتغول الاحتلال الصهيوني على دماء الشعب الفلسطيني.

وكشف ذات المسؤول، في بيان للمكتب، أن المستشفيات تستقبل 50 شخصا ما بين شهيد وجريح في الساعة الواحدة منذ بداية العدوان. غالبيتهم من النساء والأطفال.

كما كشف معروف، عن توثيق استهداف الاحتلال لأكثر من 15 تجمعا للمواطنين، في الأسواق وأمام المخابز والمطاعم. وبعضها لتجمعات على أبواب مراكز الإيواء في مختلف مناطق قطاع غزة.

حيث تم استهداف وسط سوق بيت لاهيا وسوق النصيرات وتجمعات أمام مخابز ومطاعم في أكثر من محافظة. خلال تواجد واصطفاف عشرات المواطنين على أبوابها لشراء حاجتهم. وهو ما أوقع عشرات الشهداء ومئات الجرحى.

وتابع ذات المتحدث، أن تكرار استهداف الاحتلال لتجمعات المواطنين، يؤكد أن هدفه هو القتل ورفع عدد الضحايا. ومفاقمة الوضع الإنساني وزيادة صعوبته على المواطنين. حتى بات محاولة حصول المواطن على بعض حاجاته رحلة محفوفة بالمخاطر.

وأكد معروف، أن هذه الجريمة التي يقوم بها الاحتلال تثبت عدم وجود أي خطوط حمراء لإجرامه، وتوضح للعالم مجددا طبيعة بنك أهدافه الذي تستهدفه الطائرات الحربية. ويتنوع بين الأطفال والنساء في منازلهم أو على أبواب المخابز والمطاعم الشعبية والأسواق أو داخل وفي محيط مراكز الإيواء. وحتى في ساحات المستشفيات أو داخل الكنائس، مثلما جرى في مذبحة المعمداني وكنيسة الروم الأرثوذكس.