الصومال: إصابة المتحدث باسم الحكومة في تفجير بالعاصمة

أصيب المتحدث باسم الحكومة الصومالية محمد إبراهيم معلمو، اليوم الأحد في تفجير بالعاصمة، يشتبه بأن انتحاريا قام به.

وأكدت الشرطة الصومالية أن المتحدث الرسمي باسم الحكومة، محمد إبراهيم معلمو، أصيب جراء تفجير انتحاري في العاصمة مقديشو اليوم الأحد.

وذكرت الشرطة أن انتحاريا استهدف سيارة كانت تقل معلمو، وهو يتولى أيضا منصب كبير المستشارين الإعلاميين لرئيس الوزراء، عند مفرق طرق مكتظ قرب القصر الرئاسي.

وصرح المتحدث باسم الشرطة، عبد الفتاح عدن، لوكالة الأنباء الصومالية الرسمية “سونا”، بأن معلمو أصيب بجروح خفيفة ويتلقى الرعاية في أحد مستشفيات العاصمة حاليا.

ولم يتضح بعد ما إذا كان هناك أي قتلى أو جرحى آخرون جراء الهجوم. وأشارت وكالة الانباء الرسمية إلى أن هذا ليس أول هجوم يستهدف معلمو. وحسب وكالة رويترز، فقد شاهد مصورها في موقع الانفجار أشلاء‭‭‭ ‬‬‬جثث على الأرض خارج منزل محمد إبراهيم معلمو الذي نُقل بسرعة إلى المستشفى.

واستهدف مفجر انتحاري سيارة تقل المتحدث باسم الحكومة محمد إبراهيم معلمو في مقديشو بالقرب من القصر الرئاسي اليوم الأحد.

كما قالت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية، إن التفجير الذي وقع عند تقاطع طريق في مقديشو نفذه انتحاري. ولم يتضح على الفور من يقف وراء الهجوم.

كما نقل موقع “غاروي” الإخباري المحلي، عن الشرطة قولها إن “المتحدث الحكومي قد أصيب في الهجوم”.

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