الصومال تعلن حالة الطوارئ بسبب غزو الجراد الصحراوي

أعلنت الصومال حالة الطوارئ بسبب غزو الجراد الصحراوي، وفقًا لما ذكره راديو “شابيلي” الصومالي اليوم الأحد.

وأعربت الحكومة الصومالية عن قلقها إزاء المخاطر التي يشكلها الجراد الصحراوي لموسم زراعة المحاصيل.

من جانبه، قال وزير الزراعة الصومالي سعيد حسين “بالنظر إلى شدة انتشار الجراد، يجب أن نبذل قصارى جهدنا لحماية الأمن الغذائي وسبل عيش الشعب الصومالي.

وأضاف “إذا لم نتصرف الآن، فإننا نخاطر بأزمة غذائية حادة لا يمكننا تحملها بأي حال من الأحوال”.

وكانت منظمة الأمم المتحدة قد أكدت أن أسراب الجراد التي تجتاح حاليًا شرق القارة الأفريقية هي الأسوأ منذ 70 عامًا.