الصومال تعلن عن محاولة اغتيال “فاشلة” استهدفت رئيس البلاد

أعلنت الحكومة الصومالية عن محاولة اغتيال “فاشلة”. استهدفت رئيس البلاد حسن شيخ محمود بالعاصمة مقديشو.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الصومالية في بيان. إنه “عند قرابة الساعة 10:32 صباحا (07:32 ت.غ) من يوم أمس الثلاثاء استهدف انفجار موكب الرئيس في حي حمر ججب بمقديشو. بينما كان في طريقه للانضمام إلى قوات الخطوط الأمامية في ولاية هرشبيلي (جنوب وسط). لتناول إفطار رمضان مع الجنود البواسل”.

وشددت الوزارة على أن “هذا العمل اليائس. الذي أسفر بشكل مأساوي عن سقوط ضحايا مدنيين. يُبرز تراجع قدرات الإرهابيين في ظل الهزائم المتتالية التي يتكبدونها على يد الجيش الوطني الصومالي”.

ولفتت إلى أن “الأجهزة الأمنية تجري تحقيقا شاملا. وسيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل في الوقت المناسب”.

وقُتل جراء ذلك 4 أشخاص على الأقل بينهم صحفي. وفق ما أفاد به الضابط، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته نظرا لكونه غير مخول بالتصريح للإعلام.