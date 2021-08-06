الصيادلة الخواص مدعوون لعدم بيع أدوية الكوفيد دون وصفات

دعت الإتحادية الجزائرية للأدوية، الصيادلة الخواص لعدم بيع أي دواء مضاد لفيروس كوفيد 19 دون وصفات طبية مسبقة.

وحسب بيان للإتحادية الجزائرية للأدوية، فقد دعت الصيادلة الخواص إلى ضرورة التقيد بوصفات طبية مسبقة لدى بيع الأدوية المضادة لفيروس كوفيد 19. وتندرج هذه الخطوة عقب اللقاء الذي جمعها مع ممثلي وزارة الصناعة الصيدلانية. حيث تهدف هذه التوصيات إلى ضرورة إعادة الثقة والطمأنينة على كل مستويات السلسلة الصيدلانية. كما تمت دعوة تجار الجملة الموزعين إلى ضرورة وضع كامل مخزونها للأدوية الموجّهة لمكافحة فيروس كوفيد .19 تحت تصرف شبكة الصيادلة الخواص دون أية قيود. مع ضمان تغطية جغرافية عادلة بين جميع البلديات وولايات الوطن.

من جهتهم، طالب المنتجون في بيان لهم، بمساهمة السلطات والخدمات العمومية الأخرى “بنوك، جمارك”. في تسهيل إجراءات نقل كل اللوازم التي تستعمل في انتاج المنتوجات الصيدلانية.