الصيادلة يطلبون الحماية

ندّدت النقابة الوطنية للصيادلة الجزائريين المعتمدين، لما يتعرض له الصيادلة منه مخاطر تهدد سلامتهم الجسدية والنفسية. بالمقابل ثمنت النقابة مجهودات السلطات الأمنية في حماية المواطنين عامة ومهنيي الصحة خاصة “المشهودة في الميدان”.

في حين، أشارت النقابة في بيان لها، أن “القانون المحدد لكيفيات المراقبة للأدوية المؤثرة عقليا لم يحقق الحماية المزعومة للصيادلة”. مضيفة أن ابواب الحوار لا تزال مغلقة في وزارة الصحة وذلك بالرغم من اعتراف عديد الوزارات بوجود النقابة وقوة اقتراحاتها.

كما قالت، النقابة ، أن تحذيراتها حول سلامة الصيادلة لم تؤخذ بعين الاعتبار من طرف وزارة الصحة. داعية القطاع إلى تحمل مسؤولياته باتخاذ خطوات ملموسة.

في حين، طالبت النقابة بتوفير حماية خاصة للصيادلة الممارسين بصفة حرة كما هو الحال بالنسبة لمهنيي الصحة العمومية. وكذا تجميد العمل بالقرار الوزاري الصادر في 20 أوت 2014 والمتعلق بتنظيم المناوبة في الصيدليات. إلى حين إلغائه والعودة إلى تطبيق القرار الوزاري 047 مع فتح باب الحوار لمناقشة نص جديد بمشاركة النقابة.

إضافة إلى إعادة صياغة كاملة للمرسوم التنفيذي19-379 المعدل والمتمم ومشاركة النقابة في ذات الإطار. والأخذ بعين الاعتبار مقترحاتها المودعة لدى المصالح المعنية سابقا.

واعتدى شاب، بتاريخ 18 جويلية الجاري، على صيدلي أثناء تأدية مهامه داخل الصيدلية الواقعة بشارع الألفية ماكطا 2 بسيدي بلعباس.

ووقعت هذه الحادثة في حدود الساعة الثانية زوالا، أين تعرض الصيدلي الى الضرب من طرف هذا الشاب على مستوى الرأس، بعد رفضه تقديم دواء خاص بالأمراض العقلية دون ان يملك الشاب وصفة طبية.

وفي ظرف قياسي ألقت مصالح الأمن بسيدي بلعباس على هذا الشخص، أين حول الى مركز الشرطة للتحقيق معه.

فيما نددت نقابة الصيادلة بولاية سيدي بلعباس بهذه الحادثة واستنكرتها.