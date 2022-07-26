الصيدلية المركزية للمستشفيات: لا بد من عقلنة تنظيم وتسيير الدواء

أكدت الصيدلية المركزية للمستشفيات، على أهمية تنظيم وتسيير الدواء بطريقة عقلانية. مشيرة إلى أنّ التسهيلات التي تقدمها عبر بوابتها الإلكترونية الجديدة تندرج ضمن هذا المسعى.

وأوضحت الصيدلية المركزية في بيان لها، أنّه وفي لقاء أقيم عبر تقنية التحاضر عن بعد، بحضور المدير العام للصيدلية المركزية للمستشفيات علي عون، ومختلف الإطارات. جرى التطرّق إلى أهم التسهيلات التي تقدمها المؤسسة عبر البوابة الإلكترونية وتسيير سوق الدواء بطريقة عقلانية. وهذا إستكمالا للقاءات التشاورية التي انطلقت يوم 29 جوان المنصرم.

وأضاف البيان، أن اللقاء عرف تقديم عرض حول طلب شراء الدواء المقدم من قبل صيدلي المستشفى والتسهيلات المقدمة عبر البوابة الإلكترونية التي تحتوي على جل المعلومات. وتسمح باقتناء التذاكر عن بعد والتواصل مع الجهات المعنية بالصيدلية المركزية للمستشفيات.

وأوضح المصدر، أنّ هذه الخطوة من شأنها أن تساهم بشكل كبير في التسيير الجيد والعقلاني للأدوية”.