الصيدلية المركزية للمستشفيات: 3 أدوية مضادة للسرطان فقط تعرف صعوبات في التموين

أكد المدير العام للصيدلية المركزية للمستشفيات، سمير فرحات، اليوم الثلاثاء، أن الصيدلية إعادة تحيين قائمة الأدوية بإضافة جزيئات جديد، موضحا أن غالبية الأدوية المضادة للسرطان المتوفرة في الجزائر ماعدا ثلاثة منها تواجه صعوبة في التموين بها.

وقال في هذا الصدد إن الممونين المحليين يبدلون جهودا كبيرة لتلبية احتياجات الصيدلية المركزية للمستشفيات. حيث يغطون حاليا نسبة 30 بالمائة، مشيرا إلى أنهم يواجهون الضغط المسجل على المستوى الدولي فيما يخص المادة الأولية.

وبخصوص نقص الأدوية المضادة للسرطان، أوضح فرحات على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الجزائرية. أن ثلاثة أدوية فقط تعرف صعوبات في التموين بسبب تخلي الشركات المصنعة عنها. مضيفا أن “جميع الأدوية الأخرى قابلة للاستبدال ويمكن وصفها للمرضى”.

وتابع ذات المؤول إن النقص راجع أيضا إلى الاحتياجات التي لا يتم التعبير عنها أحيانا من قبل المستشفيات. سيما فيما يتعلق بالمواد المختلطة المتوفرة على مستوى الصيدلية المركزية للمستشفيات والصيدليات.

وأضاف أنه علاوة على المنتجات المضادة للسرطان، فإن الصيدلية المركزية تأخذ بعين الاعتبار جميع الاحتياجات التي تعبر عنها المستشفيات والتي تستجيب لها بسرعة.

كما تطرق فرحات إلى أهمية إدماج التكنولوجيات الجديدة في تحليل المعطيات والتوقعات والاحتياجات من أجل “تفادي نقص المخزون، مشيرا إلى وجود نظام لليقظة على مستوى الصيدلية يسمح بمراقبة مستوى المخزونات المتوفرة.

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