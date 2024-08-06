الصينية ليو يانغ منافسة إيمان خليف في نهائي الأولمبياد

تعرفت بطلة الملاكمة الجزائرية، إيمان خليف، على منافستها في نهائي الألعاب الأولمبية باريس 2024، فئة وزن 66 كلغ.

وستواجه، إيمان خليف، في النهائي، منافستها الملاكمة الصينية، يانغ ليو، الفائزة بدورها في نزال النصف النهائي أمام التايوانية، شين نين شين، بنتيجة 5 مقابل 0 بإجماع الحكام.

وستكون الملاكمة، إيمان خليف، في مهمة إحراز الميدالية الذهبية الأولمبية الثانية للجزائر، بعد أن ضمنت الميدالية الفضية، بتأهلها لهذا النهائي، وستواجه منافستها الصينية، يانغ ليو، يوم الجمعة، بداية من الساعة 21.51 مساء، بالتوقيت الجزائري.