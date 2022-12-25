الصين.. التوقف عن نشر البيانات اليومية المتعلقة بفيروس كورونا

كشفت لجنة الصحة الوطنية في الصين، أنها لن تنشر بعد الآن البيانات اليومية لعدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا التي اعتادت على إصدارها منذ 2020.

وأكدت لجنة الصحة الوطنية إنه اعتبارا من اليوم الأحد، لن يتم نشر معلومات يومية عن الجائحة وأضافت أن المركز الصيني لمراقبة الأمراض والوقاية منها سينشر المعلومات المتعلقة بالجائحة لأغراض مرجعية وبحثية.

وذلك من دون تحديد نوع أو تواتر البيانات التي سيتم نشرها من قبله.

هذا افادت بيانات غير عامة من لجنة الصحة الوطنية في الصين، عن إصابة حوالي 37 مليون شخص بفيروس كورونا يوميا.