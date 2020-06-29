الصين.. الضوء الأخضر لتجربة لقاح ضد كورونا على البشر

تحصلت شركة صينية على الضوء الأخضر بشأن تجربة لقاح كوفيد 19 تم تطويره على البشر.

وقالت شركة “كانسينو بيولوجيكس”، اليوم الإثنين، إن الجيش الصيني حصل على الضوء الأخضر لاستخدام لقاح كوفيد19 طورته مع وحدة أبحاث عسكرية، بعدما أثبتت التجارب السريرية أنه آمن وفعال إلى حد ما.

واوضحت الشركة أن اللقاح يحمل اسم” أيه.دي.5-إن.كوف” هو أحد ثمانية لقاحات تطورها شركات صينية وباحثون، حصلت على موافقة لتجربتها على البشر للوقاية من المرض التنفسي الذي يسببه الفيروس.

كما أشارت مصادر نقلتها وكالة “رويترز”، أن اللقاح تحصل أيضا على الموافقة لتجربته على البشر في كندا.

وقالت “كانسينو” إن اللجنة العسكرية المركزية الصينية صادقت على استخدام الجيش للقاح في 25 جوان لمدة سنة.

وقالت كانسينو، إنّ استخدام اللقاح يقتصر حاليا على الاستخدام العسكري ولا يمكن توسيع استخدامه دون الحصول على موافقة إدارة الدعم اللوجيستي.

واضافت الشركة إن المرحلتين الأولى والثانية من التجارب السريرية أظهرتا أن اللقاح لديه القدرة على منع الإصابة بالأمراض التي يسببها فيروس كورونا .

ولم يحصل أي لقاح بعد على الموافقة للاستخدام التجاري للوقاية من المرض الناتج عن فيروس كورونا المستجد.

حيث يوجد حاليا 12 لقاحا من أكثر من 100 في أنحاء العالم يتم اختبارها على البشر.