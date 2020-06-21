الصين تبدأ المرحلة الثانية من تطوير لقاح لكورونا

بدأ باحثون صينيون، المرحلة الثانية من إختبار لقاح محتمل لفيروس كورونا المستجد على البشر.

وجاء في بيان لمعهد علم الأحياء بالأكاديمية الصينية للعلوم الطبية: “بدأت المرحلة الثانية من الاختبارات البشرية على اللقاح وهو واحد من 6 لقاحات محتملة يختبرها العلماء الصينيون على البشر، وذلك في أعقاب المرحلة الأولى التي شارك فيها حوالي 200 شخص منذ ماي”.

وأضاف البيان: ” وستحدد المرحلة الثانية الجرعة اللازمة وتواصل تقييم ما إذا كان اللقاح بإمكانه أن يستحث نظام المناعة دون أي مشاكل”.

ويأتي هذا، في الوقت الذي حذرت فيه منظمة الصحة العالمية من أن جائحة كورونا تتسارع وتيرتها وأن العالم أصبح في مرحلة جديدة وخطيرة