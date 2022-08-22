الصين تتبرع بـ16 مليون دينار للهلال الأحمر لدعم العائلات المتضررة من الحرائق

‏التقى القائم بأعمال سفارة الصين في الجزائر تشيان جين، يوم 22 أوت، برئيسة الهلال الأحمر الجزائري ابتسام حملاوي.

وحسب بيان سفارة الصين في الجزائر، فقد تبرع تشيان نيابة عن سفارة الصين في الجزائر بـ8 ملايين دينار عبر الهلال الأحمر الجزائري لدعم العائلات المتضررة على إثر حرائق الغابات في عدة ولايات بشمال وشرق الجزائر.

‏كما تبرع رئيس الاتحاد العام للتجار الصينيين في الجزائر نيابة عن الاتحاد بـ8 ملايين دينار عبر الهلال الأحمر الجزائري لدعم العائلات المتضررة على إثر حرائق الغابات في الجزائر، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين واستئناف حياتهم العادية في أقرب وقت ممكن.يضيف البيان.