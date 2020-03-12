الصين تتهم الجيش الأمريكي بجلب فيروس كورونا لـ ووهان

هزّ المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية العالم بتغريدة نشرها اليوم الخميس عبر حسابه في تويتر متهما امريكا بجلب كورنا إليها .

ولمح ذات المتحدث في تغريدته إلى أن الجيش الأمريكي وراء نقل فيروس كورونا إلى مدينة ووهان وإنتشاره في الصين .

كما قال المتحدث بإسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، في تغريدة، “إن الجيش الأميركي ربما جلب فيروس كورونا إلى مدينة ووهان الصينية، التي كانت الأكثر تضرراً بالفيروس”.

وسأل جيان:”متى ظهر المرض في الولايات المتحدة؟ كم عدد الناس الذين أصيبوا؟، ما هي أسماء المستشفيات؟”، مضيفاً: “ربما جلب الجيش الأميركي الوباء إلى ووهان، تحلًوا بالشفافية! أعلنوا بياناتكم! أميركا مدينة لنا بتفسير”.