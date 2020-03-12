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الصين تتهم الجيش الأمريكي بجلب فيروس كورونا لـ ووهان

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الصين تتهم الجيش الأمريكي بجلب فيروس كورونا لـ ووهان
بقلم مصطفى.ق

هزّ المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية العالم بتغريدة نشرها اليوم الخميس عبر حسابه في تويتر  متهما امريكا بجلب كورنا إليها .

ولمح ذات المتحدث  في تغريدته إلى أن الجيش الأمريكي وراء نقل فيروس كورونا إلى مدينة ووهان وإنتشاره في الصين .

كما قال المتحدث بإسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، في تغريدة، “إن الجيش الأميركي ربما جلب فيروس كورونا إلى مدينة ووهان الصينية، التي كانت الأكثر تضرراً بالفيروس”.

وسأل جيان:”متى ظهر المرض في الولايات المتحدة؟ كم عدد الناس الذين أصيبوا؟، ما هي أسماء المستشفيات؟”، مضيفاً: “ربما جلب الجيش الأميركي الوباء إلى ووهان، تحلًوا بالشفافية! أعلنوا بياناتكم! أميركا مدينة لنا بتفسير”.


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