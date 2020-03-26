الصين ترسل فريقا طبيا وتجهيزات متطورة للجزائر لمواجهة كورونا

ستقلع بعد لحظات، طائرة للجوية الجزائرية من مطار هواري بومدين الدولي بالعاصمة، في رحلة إلى العاصمة الصينية بكين.

وحسب مصادر مطلعة، فإن الطائرة ستقلع فارغة، على أن تجلب في رحلة العودة، فريقا طبيا صينيا، متخصصا في مواجهة تفشي فيروس كورونا.

وقالت المصادر لـ”النهار أونلاين” إن الفريق الطبي الصيني يتألف من 12 طبيا و8 ممارسي صحة، وسيجلبون معهم تجهيزات طبية متطورة، أثبتت نجاعتها في احتواء انتشاء فيروس كورونا.

ويأتي قرار إيفاد فريق طبي صيني عالي التأهيل والتكوين، بقرار من سطلات بكين، بعد تنسيق تم على أعلى مستوى بين سلطات البلدين.

كما أن المبادرة الصينية، بإيفاد فريق طبي للجزائر، وهي أول دولة بعد إيطاليا تستفيد من خبرات فريق صيني لمواجهة الفيروس القاتل، تأتي عرفانا للمبادرة الجزائرية التي قامت بها الشهر الماضي، عندما قررت إرسال 500 ألف قناع طبي ثلاثي الطبقات و20 ألف نظارة وقائية و300 ألف قفاز.