الصين ترسل فريق خبراء طبيين وإمدادات طبية إلى روسيا

قامت الصين بإرسال فريق من الخبراء الطبيين إلى روسيا، اليوم السبت، للمساعدة في التصدي لتفشي فيروس كورونا.

ونقل موقع “روسيا اليوم”، عن وكالة “شينخوا” الصينية، أن الفريق الطبي مكون من 10 خبراء، اتجهوا اليوم إلى روسيا.

والخبراء الذين تم ارسالهم إلى روسيا، متخصصين في الاختبارات المعملية والوقاية من الأمراض المعدية والتنفسية والعناية المركزة والطب الصيني التقليدي.

كما تم إرسال إمدادات طبية تبرعت بها الصين لروسيا مع الفريق الطبي، مثل الكمامات الجراحية وكمامات للوقاية من انتشار العدوى بفيروس كورونا وبدلات وقائية طبية.

وسجلت السلطات الصحية الروسية، 13 ألف مصاب بالفيروس التاجي، و106 وفاة.